Schock in der NHL: Eishockey-Star ist tot

Der gebürtige Kanadier, der auch die US-Staatsbürgerschaft besaß, gehörte über viele Jahre zu den prägenden Figuren der NHL. Den Stanley Cup gewann Lemieux insgesamt viermal – 1986 mit den Montreal Canadiens , 1995 und 2000 mit den New Jersey Devils sowie 1996 mit der Colorado Avalanche. Damit holte er den Titel mit drei verschiedenen Teams.

Die Eishockey-Welt steht unter Schock: NHL-Legende Claude Lemieux ist tot. Der vierfache Stanley-Cup-Sieger starb im Alter von 60 Jahren.

NHL-Commissioner Gary Bettman würdigte Lemieux als einen der besten Spieler für entscheidende Momente in der Geschichte des Eishockeys. Auch US-Präsident Donald Trump reagierte betroffen und bezeichnete ihn als wahre Legende und außergewöhnlich harten Konkurrenten.

Seinen ersten Stanley Cup gewann Lemieux bereits in seiner Rookie-Saison 1986. Mit zehn Treffern in den Play-offs hatte er maßgeblichen Anteil am Titelgewinn der Canadiens. In Montreal genießt er bis heute Kultstatus. Erst vor wenigen Tagen wurde er vor Spiel drei der Eastern Conference Finals gegen die Carolina Hurricanes auf dem Eis geehrt und von den Fans lautstark gefeiert. Canadiens-Eigentümer Geoff Molson sprach angesichts der Todesnachricht von einem dunklen Tag für die gesamte Hockey-Gemeinde.

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