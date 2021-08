Eishockey-Teamchef Bader: „Das ist eine Achillesferse von uns“

Im ersten Drittel sah ich ein in allen Belangen sehr starkes Österreich – eine der besten Perioden der letzten Jahre. Danach waren noch zehn Minuten okay. Wir haben ein unglückliches Tor bekommen, dann hat sich kurz vor dem 2:2 Heinrich verletzt. Die Leistung war immer noch gut. Der Knackpunkt war das dritte Tor. Bei allem Respekt, diesen Weitschuss muss der Torhüter halten. Natürlich: Jeder Torhüter darf einmal ein solches Tor erhalten. Aber es war 40 Minuten lang kein Big Save dabei von Bernhard Starkbaum. In Summe hatten die Weißrussen aus zehn Schüssen im Mitteldrittel fünf Tore gemacht. Das ist ein Faktum – auch wenn ich nicht alles auf den Torhüter schieben will. Aber fünf aus zehn kann man nicht bekommen.

War es dann die falsche Entscheidung Starkbaum statt Kickert zu bringen?

Ich bin froh, dass ich das endlich einmal gefragt werde. Das war keine Entscheidung der Coaches. Wir wollten, dass Kickert spielt. Aber er hat nach dem Spiel gegen die Slowakei gesagt, er sei zu müde und könne nicht zwei Spieler innerhalb von 24 Stunden machen. Ich hatte noch nie einen vergleichbaren Fall.