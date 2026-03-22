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Meilenstein für Superstar Owetschkin: 1.000 Tore in der NHL

Der Russe erzielte beim 2:3 gegen Colorado Avalanche das Jubiläumstor. Nur Legende Gretzky hat noch öfter getroffen.
22.03.2026, 21:19

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Alexander Owetschkin lässt sich gratulieren.

Alexander Owetschkin hat als zweiter Spieler der Geschichte 1.000 Tore in Grunddurchgang und Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL erzielt. Der 40-jährige Russe erreichte den Meilenstein am Sonntag mit einem Powerplay-Tor bei der 2:3-Heimniederlage nach Verlängerung seiner Washington Capitals gegen Colorado Avalanche. Owetschkin fehlen nur noch 16 Tore auf Rekordhalter Wayne Gretzky (1.016).

Der Washington-Stürmer hat Gretzky im April 2025 mit seinem 895. Treffer schon als Tor-Rekordhalter im Grunddurchgang abgelöst.

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