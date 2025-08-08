Wintersport

Eishockey: Eine Capitals-Legende kehrt zum Klub zurück

Rafael Rotter: Der 38-Jährige ist wieder Teil der Capitals.
Neue Aufgabe für den 38-jährigen Rafael Rotter bei seinem Herzensverein in Wien.
08.08.25, 14:28
Kommentare

Insgesamt 14 Saisonen spielte Rafael Rotter für die Vienna Capitals. Nun ist der 38-jährige Wiener wieder Teil des Klubs und komplettiert den Trainerstab als Individualtrainer. Rotter ist zudem Botschafter der Pho3nix Vienna Capitals Youth Foundation.

Klage gegen den KURIER: Das PR-Desaster des Eishockeyverbandes
"Arzt nicht leistbar" - Eishockey-Stars rechnen mit Verband ab

Bei seinem letzten Verein, dem EC Kitzbühel, sammelte Rotter als Assistant-Coach erste Coaching-Erfahrungen. In Wien soll der MVP der Spielzeit 2017/18 seine Erfahrungen weitergeben. Davon sollen vor allem die jüngeren Spieler der Kampfmannschaft profitieren. „Schon als Spieler habe ich gesagt, dass der Lernprozess nie endet“, sagte der 38-Jährige. „Ich möchte mithelfen, dass sich die Capitals nach zwei schwierigen Saisonen wieder in den Top 6 festsetzen.“ Christian Dolezal, der Sportliche Leiter, ist überzeugt, dass Rotters Erfahrung „Trainerteam und Mannschaft“ bereichern wird.

(kurier.at, FLOP)  | 

Kommentare