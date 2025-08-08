Eishockey: Eine Capitals-Legende kehrt zum Klub zurück

Insgesamt 14 Saisonen spielte Rafael Rotter für die Vienna Capitals . Nun ist der 38-jährige Wiener wieder Teil des Klubs und komplettiert den Trainerstab als Individualtrainer. Rotter ist zudem Botschafter der Pho3nix Vienna Capitals Youth Foundation.

Bei seinem letzten Verein, dem EC Kitzbühel, sammelte Rotter als Assistant-Coach erste Coaching-Erfahrungen. In Wien soll der MVP der Spielzeit 2017/18 seine Erfahrungen weitergeben. Davon sollen vor allem die jüngeren Spieler der Kampfmannschaft profitieren. „Schon als Spieler habe ich gesagt, dass der Lernprozess nie endet“, sagte der 38-Jährige. „Ich möchte mithelfen, dass sich die Capitals nach zwei schwierigen Saisonen wieder in den Top 6 festsetzen.“ Christian Dolezal, der Sportliche Leiter, ist überzeugt, dass Rotters Erfahrung „Trainerteam und Mannschaft“ bereichern wird.