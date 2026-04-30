Österreichs Eishockeyteam gehen die Spielmacher für die WM aus

Es vergeht kaum ein Tag, an dem Teamchef Roger Bader keine Hiobsbotschaft erreicht. Am Donnerstag vor dem 3:4 im Test gegen Deutschland in Zell am See wurde bekannt, dass auch noch Benjamin Baumgartner nicht fit für die WM wird. Der in der Saison so starke Stürmer des Schweizer Top-Klubs SC Bern hatte einen Knöchelbruch, ihm wurde eine Platte eingesetzt und diese verursacht starke Schmerzen im Schuh. Somit ist kein Stürmer auf der Centerposition im Kader, der im Vorjahr mit dem Team ins WM-Viertelfinale kam. Einzig Benjamin Nissner, der im Vorjahr nicht dabei war, hat WM-Erfahrung als Spielmacher.

Gegen Deutschland testete Teamchef Bader Mario Huber auf der Centerposition, der Tiroler konnte gefallen in seiner neuen Rolle. immer wahrscheinlicher wird durch die vielen Ausfälle auch, dass der 18-jährige Wiener Leon Kolarik ins WM-Team kommt. Das Offensiv-Talent aus der kanadischen Juniorenliga agierte bei Österreich in der ersten Powerplay-Formation und hatte einige gute Chancen.

Stürmer Peter Schneider sprach von einer guten Leistung beim 3:4 gegen Deutschland: „Wir haben natürlich Fehler gemacht, aber dafür ist die Vorbereitung da. Wir haben sonst viel richtig gemacht. Zum Glück haben wir noch zwei Spiele und ein paar Trainings bis zur WM.“