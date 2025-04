Eishockey-Team: Knappe Niederlage im Test gegen starke Deutsche

Österreichs Eishockeyteam hat den ersten Vergleich mit Deutschland verloren. Das ÖEHV-Team holte am Donnerstag in einem WM-Testspiel in Zell/See einen 0:2-Rückstand auf, kassierte aber noch einen späten Treffer zum 2:3 (0:0,1:2,1:1). Die Chance zur Revanche bietet sich den fast schon in WM-Besetzung angetretenen Österreichern am Samstag (17.00/live ORF Sport +) in Rosenheim.