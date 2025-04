Österreichs Eishockey-Frauen holten Gold bei der B-WM

Österreichs Eishockey-Frauen haben sich bei der Weltmeisterschaft der Division 1A den Turniersieg geholt. Zwei Tage, nachdem der erstmalige Aufstieg in die A-WM fixiert worden war, besiegte die ÖEHV-Auswahl am Samstag Frankreich 3:1 (0:0, 1:0, 2:1). Damit sicherten sich die Österreicherinnen beim Turnier in Shenzhen/China mit fünf Siegen in fünf Spielen souverän Platz eins.