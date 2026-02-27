Die Capitals brachen den Rekord, müssen aber an Punkten nachlegen

7.022 am Mittwoch gegen Graz, 7.022 am Freitag gegen Fehervar. Der Hype um die Vienna Capitals gipfelte in einem Zuschauerrekord in der 25-jährigen Klubgeschichte der Wiener. Nach dem letzten Heimspiel des Grunddurchgangs dürfen sich die Capitals über insgesamt 123.072 Zuschauer freuen, was den bislang höchsten Schnitt von 5.128 pro Spiel ergibt.

Beim 4:3 n.P gegen Fehervar kamen die Zuschauer auf ihre Rechnung. Die Wiener gingen durch Gregoire nach einem perfekten Pass von Vey in Führung (8.). Nach dem Ausgleich durch Andersen (10.) dauerte es nur neun Sekunden, bis die Capitals wieder führten: Hackl traf von der blauen Linie zum 2:1. Im zweiten Drittel erhöhte Youngster Koschek auf 3:1 (24.). Doch die Ungarn ließen nicht locker: Richards verkürzte auf 2:3 (35.) und Gerlach gelang der Ausgleich (53.).