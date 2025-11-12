Trainereffekt bleibt aus: Nächste Niederlage für die Vienna Capitals

Die Vienna Capitals treten in der heurigen Saison weiter auf der Stelle. Auch unter dem neuen Chefcoach Kevin Constantine fanden die Wiener nicht zurück in die Erfolgsspur.

Im Auswärtsspiel gegen Ferencvaros blieb der erhoffte Trainereffekt aus: Die Capitals unterlagen mit Neo-Trainer Constantine an der Bande den Ungarn 1:2.