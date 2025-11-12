Trainereffekt bleibt aus: Nächste Niederlage für die Vienna Capitals
Neo-Coach Kevin Constantine konnte den Abwärtstrend der Capitals nicht stoppen. Gegen Ferencvaros gab es eine 1:2-Niederlage.
Die Vienna Capitals treten in der heurigen Saison weiter auf der Stelle. Auch unter dem neuen Chefcoach Kevin Constantine fanden die Wiener nicht zurück in die Erfolgsspur.
Im Auswärtsspiel gegen Ferencvaros blieb der erhoffte Trainereffekt aus: Die Capitals unterlagen mit Neo-Trainer Constantine an der Bande den Ungarn 1:2.
Dabei war der Beginn verheißungsvoll verlaufen: Lanzinger brachte die Wiener im ersten Drittel nach sieben Minuten in Führung.
8.Saisonniederlage
Den Hausherren gelang aber noch im ersten Drittel durch Bengtsson der Ausgleich. Für die Entscheidung sorgte Laskawy im Schlussdrittel.
Nach der bereits achten Saison-Niederlage befinden sich die Capitals weiterhin im letzten Tabellendrittel.
