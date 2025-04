Klare Sache im Finale Salzburg: Der Meister schießt KAC ab

Red Bull Salzburg eilt in Riesenschritten in Richtung vierter Meistertitel in Folge. Die Salzburger gewannen am Sonntag das zweite Spiel der Best-of-seven-Finalserie gegen den KAC mit 4:0 und gingen gesamt 2:0 in Führung.

Spielentscheidend war ein Doppelschlag nach der ersten Pause. Peter Schneider traf mit seinem siebenten Play-off-Treffer zum 1:0. Direkt nach dem gewonnenen Bully und nur fünf Sekunden später schoss Lucas Thaler zum 2:0 (22.). Pech für den KAC: Der Schuss wurde von KAC-Verteidiger Preiml ins kurze Eck abgefälscht. Der 20-jährige Deutsche Philipp Krenning erhöhte auf 3:0 (34.), im Schlussdrittel brachte der KAC den Puck nicht aus dem Drittel, Salzburg-Verteidiger Tyler Lewington versenkte die Scheibe zum 4:0 im Tor von Sebastian Dahm (48.).