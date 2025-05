Red Bull Salzburg verstärkt sich mit einem ehemaligen Teamspieler

In den vergangenen drei Saisonen war der Villacher einer der Top-Spieler beim HC Lausanne in der starken Schweizer Liga, wurde aber durch Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Davor stürmte Raffl sieben Jahre in der NHL für die Philadelphia Flyers.

In Salzburg wird er wieder wie in alten Villacher Zeiten mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Thomas spielen. Österreichs Kapitän bei der WM in Schweden und Dänemark hat noch für die kommende Saison einen Vertrag.

Raffl sagte nach der Unterschrift: "Ich freue mich, nächste Saison in Salzburg zu spielen. Besonders auf meinen Bruder – wir sprechen schon seit Jahren darüber, endlich wieder zusammen zu spielen. In Salzburg passt alles: die Kabine, das Mannschaftsgefüge, es gibt genügend Führungsspieler, die wissen, was es braucht, um zu gewinnen."

Trainer ist für die beiden auch ein alter Bekannter. Manny Viveiros, Österreichs Teamchef von 2012 bis 2014 Headcoach im Nationalteam, kehrt nach neun Jahren in Nordamerika nach Österreich zurück.