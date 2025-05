Überraschung: Ex-Teamchef wird Trainer in Salzburg

Nach dem überraschenden Abgang von Trainer Oliver David setzt Eishockey-Meister Salzburg auf einen alten Bekannten. Manny Viveiros wurde am Dienstag als neuer Headcoach der Bullen vorgestellt. Der 59-jährige Austro-Kanadier, nach seiner Spielerkarriere in Österreich auch erfolgreicher Trainer beim KAC und österreichischer Teamchef, kehrt nach elf Jahren im Ausland wieder nach Österreich zurück.

„Ich bin sehr gespannt auf die Zeit mit den Red Bulls und freue mich auf die Herausforderung, den erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortzusetzen“, erklärte Viveiros in einer Aussendung. „Da ist natürlich Erwartungsdruck, aber ich liebe diese Situation, sehe das als Privileg, mit einer Mannschaft arbeiten zu dürfen, die die Chance auf den Titel hat und Geschichte schreiben kann.“ Er wolle zugleich seine Erfahrungen aus der kanadischen Juniorenliga und der American Hockey League einbringen, junge Spieler entwickeln und an das Profi-Niveau heranführen, erklärte Viveiros, der nach seiner Zeit in Österreich unter anderem auch Co-Trainer beim NHL-Klub Edmonton Oilers war.