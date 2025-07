Mit nur 31 Jahren: KAC-Star muss seine Karriere beenden

Trotz seiner Probleme in den vergangenen Jahren war Johannes Bischofberger immer einer der Top-Spieler in der ICE Hockey League. Vor allem seine Schnelligkeit war seit 2016 eine Waffe im Spiel des KAC - früher auch in der Schweiz, in Salzburg und im österreichischen Nationalteam. In 407 Ligaspielen kam er auf 255 Scorerpunkte.