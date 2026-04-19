Graz mit 5:2 zu Hause gegen Pustertal auf dem besten Weg zum Titel

Fünfzehn Tore haben die Graz 99ers in dieser Finalserie in drei Spielen geschossen. Nach dem 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) vor heimischem Publikum stellen die Aufsteiger der Saison auf 3:0 in der Finalserie und sind auf bestem Weg zum Titel. Erneut gelangen fünf Tore, diesmal durch Conley, Swaney, Vela und zweimal Huber – drei davon in Überzahl. Nicolas Wieser im Tor bildete erneut einen starken Rückhalt. Nick Swaney war mit einem Tor und drei Assists der Mann des Abends.

Erneut fünf Tore Die Grazer, die die ersten beiden Begegnungen mit 5:1 gewonnen hatten, gingen wie schon in den vorangegangenen Partien in Führung. Kevin Conley fälschte einen Schuss von Korbinian Holzer ab (12.). Im Mitteldrittel machten sich die Heimischen zunächst das Leben mit zwei Strafen selber schwer und kassierten in Unterzahl auch durch Jonathon Blum das 1:1 (29.). Doch die Grazer konnten wieder zulegen, bei der neuerlichen Führung war aber auch etwas Glück im Spiel. Die Schiedsrichter ahndeten einen Stockschlag von Holzer nicht, im Konter setzte Manuel Ganahl genial Swaney ein, der trocken einschoss (33.). Nachdem der wieder starke Torhüter Nikolas Wieser gegen J.C. Lipon den neuerlichen Gleichstand verhindert hatte, stellte Marcus Vela mit einem Powerplay-Treffer (39.) einen Zwei-Tore-Vorsprung her. Im Schlussdrittel sorgte Paul Huber mit einem Doppelpack (41./PP, 45.) zur 5:1-Führung für die endgültige Entscheidung.