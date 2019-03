Eishockey: Die Meisterprüfung von Andreas Brucker in Salzburg

Wie sind die beiden Gesichter der Mannschaft in der EBEL und in der Champions Hockey League mit dem Semifinaleinzug entstanden?

Salzburg hat immer den Anspruch Favorit in der EBEL zu sein. Einige Spieler haben bestätigt, dass sie nicht mit der letzten Konsequenz in Partien gegen Teams wie Dornbirn oder Innsbruck gegangen sind. Aber die Liga ist in den letzten Jahren so zusammengerückt, dass es keinen großen Klassenunterschied mehr gibt. In der CHL war das anders. Da haben wir gegen den schwedischen, finnischen und den Schweizer Meister gespielt. Da waren die Spieler zu 150 Prozent fokussiert, weil wir sonst keine Chance gehabt hätten. Und man muss schon auch zugeben, dass wir Glück gehabt haben. Gegen Kärpät hätten wir uns über acht Gegentore nicht beschweren können. Wir haben ein Unentschieden erreicht.

Auch nach Ihrem Amtsantritt gab es Aussaugen, dass nicht alle Spieler an einem Strang gezogen haben. Ist die Salzburger Mannschaft eine schwierige?

Unser Anspruch ist sehr, sehr hoch. Ein paar Spieler sind schon sehr lange in Salzburg. Es ist nicht immer einfach, die richtige Einstellung zu finden. Man muss ihnen bewusst machen, dass es den Klassenunterschied zu den anderen Teams nicht mehr gibt. Viele hier leben noch in der Vergangenheit. Die anderen Mannschaften haben aufgerüstet. Wien, Klagenfurt und Graz – da ist von der Qualität her nicht mehr viel Unterschied. Manche Spieler haben im Hinterkopf, am Schluss sind wir eh vorne dabei. Aber darauf dürfen wir uns nicht ausruhen. Auch das Viertelfinale gegen Fehervar hätte anders ausgehen können.