Eishockey-Semifinale: Capitals und KAC gewannen das erste Spiel

Spannender hätte der Start des Semifinales nicht sein können. Die Capitals gewinnen das erste Spiel der Best-of-seven-Serie gegen Salzburg 4:2 (1:0, 1:2, 2:0), der KAC setzt sich in Graz in der 97. Minute 1:0 n.V. durch. Der Finne Liivik beendete mit seinem ersten Play-off-Treffer das viertlängste Spiel in der EBEL-Geschichte.