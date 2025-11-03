Eishockey: Die erste Bewährungsprobe für den WM-Viertelfinalisten

Österreichs Mannschaft des Jahres 2025 startet in dieser Woche mit der Vorbereitung auf 2026. Das Eishockey-Männer-Team, sensationeller Viertelfinalist bei der WM im Mai, nimmt ab Donnerstag beim Deutschland-Cup in Landshut teil. Die Gegner sind hochkarätig: Am Donnerstag geht es gegen die Slowakei, am Samstag gegen Deutschland, am Sonntag gegen Lettland. Alle drei Partien sind auf ORF Sport+ live zu sehen.

Teamchef Roger Bader betont: „Das sind Top-10-Nationen in der Weltrangliste und für Olympia qualifiziert. Wir sind das nicht.“ Aber: Bei der WM in Stockholm wurde sowohl gegen die Slowakei (3:2 n.P.) als auch gegen Lettland (6:1-Kantersieg im Duell um den Viertelfinaleinzug) gewonnen. Auch wenn Bern-Stürmer Benjamin Baumgartner und der Salzburger Florian Baltram für Landshut absagen mussten (Schwinger und Maier wurden nachnominiert), sind zwei Drittel des WM-Teams an Bord. „Das ist bei den anderen Teilnehmern auch so, da sich dort einige für das Olympia-Team qualifizieren möchten“, sagt Bader. Debütieren könnte der 16-jährige Villacher Paul Sintschnig, der in der ICEHL heuer bereits vier Treffer erzielte.