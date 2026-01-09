Eishockey-Show im Fußballstadion: Warum es in Dresden Eis aus Tirol gibt

Das DEL Winter Game 2026 ist das absolute Highlight der deutschen Eishockey-Saison. Nach dem Vorbild der NHL, wo Spiele in großen Football-Arenen Tradition haben, übersiedeln die Eishockey-Cracks an diesem Samstag ins Fußballstadion von Zweitligist Dynamo Dresden. Schon lange vor dem ersten Bully waren alle 32.000 Tickets für das Match Dresdner Eislöwen - Berliner Eisbären vergriffen.

Die Aufbauarbeiten für das Eishockey-Match im Fußballstadion von Dresden begannen bereits vor Wochen

Das Eis für das Spektakel im Rudolf-Harbig-Stadion kommt aus Österreich. Das Unternehmen "AST Eis- & Solartechnik" aus Höfen im Tiroler Außerfern sorgt dafür, dass diese Eishockey-Show überhaupt erst über die Bühne gehen kann.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diese großartige Veranstaltung in Dresden bereits zum dritten Mal betreuen dürfen", erklärt Hannes Schretter, der Vertriebsleiter Deutschland von AST.

Große Erfahrung Das Unternehmen aus Tirol hat sich in den letzten Jahren international einen Namen gemacht und ist immer dann zur Stelle, wenn an ungewöhnlichen Orten eine Eisfläche benötigt wird. Auch bei der Eishockey-WM im vergangenen Jahr in Dänemark war AST für den perfekten Untergrund verantwortlich.

Es werde Eis .... im Fußballstadion