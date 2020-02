Der Krebs ist besiegt, jetzt geht es um den Meistertitel

Jetzt ist es endlich soweit. Die Meisterschaft geht nach sechs Monaten in die entscheidende Phase, am Samstag finden die letzten Spiele der Zwischenrunde statt. Daher fallen die letzten Entscheidungen vor dem Viertelfinale. Wie üblich dürfen die ersten drei der Platzierungsrunde nach den Samstagspielen ihren Viertelfinalgegner wählen. Sky überträgt den Schlager zwischen Vizemeister Capitals und Meister KAC (17.30 Uhr, Sky Sport Austria 1) und im Anschluss den sogenannten Play-off-Pick. Danach stehen die am Mittwoch beginnenden Play-off-Serien fest. Am Samstag gibt es mehrere Schauplätze, die zu beachten sind.

Salzburg

Sportlich geht es für die Bullen um nichts. Der erste Platz ist an Bozen verloren gegangen, Rang zwei ist abgesichert. Dennoch ist das Spiel gegen Graz das wohl emotionalste der Runde. Denn Alexander Rauchenwald feiert sein Comeback. Der 26-jährige Nationalteamstürmer kehrt 154 Tage nach seiner Lymphdrüsenkrebs-Diagnose geheilt in die Mannschaft zurück: „Das wird ein sehr spezieller Abend für mich. Dass ich, nach allem, was passiert ist, so schnell wieder zur Mannschaft zurückkommen kann, fühlt sich einfach großartig an. Auch meine Familie wird zuschauen und ich bin schon sehr aufgeregt.“