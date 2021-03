Ein Fabelrekord zum Abschluss: ÖSV-Jungstar Kramer siegt erneut

Gewinn des Teamspringens

Die Basis für den Gewinn des Nationencups hatte die Truppe von ÖSV-Chefcoach Harald Rodlauer am Sonntag vor dem Einzelspringen mit dem Gewinn der vom Vortag verschobenen Teamkonkurrenz gelegt. Iraschko-Stolz, Sophie Sorschag, Hölzl und Kramer setzten sich ebenso nach einem Durchgang mit 373,7 Punkten um 25,2 Zähler vor Slowenien durch. Weitere zwölf Punkte dahinter wurde das deutsche Quartett Dritter. Bei Sieganwärter Japan war Yuka Seto disqualifiziert worden.

Es war der zweite Weltcup-Teambewerb der Frauen in dieser Saison. Den ersten am 23. Jänner in Ljubno in Slowenien hatte Slowenien vor Norwegen und Österreich gewonnen. Bei den Weltmeisterschaften in Oberstdorf setzten sich die Österreicherinnen vor Slowenien und Norwegen durch. Für Kramer gab es zum Abschluss ihrer bisher erfolgreichsten Saison auch noch ein Preisgeld von 10.000 Schweizer Franken (rund 9.000 Euro) für den Gewinn der Blue-Bird-Tour.