Erfolglos zum Saison-Abschluss: Die ÖSV-Adler bleiben sieglos

Im Einzel kam der Flug-WM-Vierte Michael Hayböck an die zehnte Stelle. Weltcup-Titelverteidiger Stefan Kraft kam nicht über Rang 17 hinaus. Philipp Aschenwald belegte Platz 21.

Damit ging der Weltcupwinter für den ÖSV nach mehreren Corona-Infektionen in der Anfangsphase zum vierten Mal in 42 Jahren ohne Einzelerfolg zu Ende. Selbst Podestplätze gab es in 25 Bewerben nur einige. Der immer wieder von Rückenproblemen gebremste Kraft schaffte es als Dritter einmal auf das Stockerl. Der Salzburger sorgte aber mit dem überraschenden WM-Großschanzen-Gold in Oberstdorf für ein großes Highlight. Hinzu kam für Kraft und Co. noch Team-WM-Silber.