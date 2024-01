Egle und Steu/Kindl: Zweimal EM-Gold für Österreichs Rodler

"Unglaublich, Europameisterin!"

"Unglaublich! Europameisterin - das klingt schon ein bisschen anders. Das ist echt cool, und vor allem daheim. Es war ein superspannendes und knappes Rennen", meinte Egle im ORF-Interview. Bei der Überreichung der Medaille sei sie fast ein bisschen emotional geworden, sagte die 25-Jährige. "Es war daheim, und die Erwartungen waren halt doch groß. Ich habe gewusst, wenn ich da vorne dabei sein will, muss ich einfach Vollgas geben und die kleinen Fehler vom ersten Lauf ein bisschen ausbessern."

Das für diese Saison neu formierte Duo Steu/Kindl fuhr in beiden Läufen Bestzeit. Die Österreicher gewannen vor den Letten Martins Bots/Roberts Plume (+0,172 Sek.) und den Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt (+0,296). "Wir haben nach dem Training gewusst, wir haben es in der eigenen Hand. Wir wussten, die Konkurrenz ist stark, aber ich glaube, heute haben wir das angebracht, was wir die ganze Saison teilweise schon gezeigt haben. Wir sind überglücklich, dass es so ausgegangen ist", erklärte Kindl.