Dritter Rang für Skeleton-Star Janine Flock beim Heimrennen

Der dritte Sieg in Serie wäre für die Lokalmatadorin durchaus in Reichweite gewesen. Nach dem ersten Lauf war die Österreicherin noch in Führung gelegen. Wegen schlechter und irregulärer Bahnverhältnisse kam dieser Lauf allerdings nicht in die Wertung. Im entscheidenden zweiten Lauf wurde die 31-Jährige dann Dritte. Der Sieg ging an die Russin Elena Nikitina.

Starke Herren

Im Gesamtweltcup liegt Janine Flock weiter klar in Führung. Die Kristallkugel ist in dieser Saison das erklärte Ziel der Rumerin.

Stark präsentierten sich auch die österreichischen Herren: Samuel Maier fuhr beim Heimrennen auf Rang sieben, Florian Auer belegte den neunten Rang.