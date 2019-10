Drei Wochen vor dem Weltcup-Start: So winterfit ist Sölden

Heute in drei Wochen startet die neue Weltcup-Saison mit einem Riesentorlauf der Damen in Sölden. Und Stand jetzt dürfte den Rennen am Rettenbachferner nichts im Wege stehen, zumindest was den Schnee betrifft. Pistenchef Isi Grüner bestätigt, dass das Ötztaler Team mit den Vorbereitungen vor dem Zeitplan ist und verkündet daher nicht ohne Stolz.„Die Grundpräparation vom Start bis unterhalb des Steilhanges ist abgeschlossen. Jetzt nehmen wir Fleißaufgaben im unteren flachen Streckenteil in Angriff."