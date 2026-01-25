Und plötzlich fuhren die Ski von Skiflug-Weltmeister Domen Prevc alleine die Schanze hinunter. Einer davon kam sogar auf rund 50 Meter. Was war passiert? Der Norweger Marius Lindvik saß im ersten Durchgang des Teambewerbs bei der Skiflug-WM auf dem Zitterbalken, als sich plötzlich zwei Ski von hinten selbstständig machten.

Prevc, der kurz nach Lindvik an der Reihe gewesen wäre, hatte sie wohl unabsichtlich umgestoßen, danach machten sich die Bretter selbstständig. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.