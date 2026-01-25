Unglaublich: Ski des Weltmeisters rasten alleine die Schanze hinunter
Missgeschick des Weltmeisters: Domen Prevc verlor bei der Skiflug-WM beim Teambewerb seine Ski. Er durfte nicht mehr springen.
Und plötzlich fuhren die Ski von Skiflug-Weltmeister Domen Prevc alleine die Schanze hinunter. Einer davon kam sogar auf rund 50 Meter. Was war passiert? Der Norweger Marius Lindvik saß im ersten Durchgang des Teambewerbs bei der Skiflug-WM auf dem Zitterbalken, als sich plötzlich zwei Ski von hinten selbstständig machten.
Prevc, der kurz nach Lindvik an der Reihe gewesen wäre, hatte sie wohl unabsichtlich umgestoßen, danach machten sich die Bretter selbstständig. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand.
Slowenische Betreuer brachten die Ski zwar schnell wieder nach oben, doch es war zu spät. Prevc war nicht rechtzeitig startklar und durfte nicht mehr springen. Einen Tag nach seinem Einzel-Gold war die Medaillenchance im Team für Prevc dahin.
Kommentare