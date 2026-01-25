Skisprung-Dominatoren: Die fliegende Familie Prevc

Es war am Samstag wieder so ein Tag, da hätten Bozidar und Julijana Prevc vor Stolz wohl platzen können. Zunächst feierte Tochter Nika in Sapporo ihren zwölften Saisonsieg im Weltcup. Und ein paar Stunden später krönte sich Sohn Domen in Oberstdorf zum Skiflug-Weltmeister. Die Familie aus Kranj, unweit des slowenischen Skisprung-Mekkas Planica, dominiert das Geschehen bei Männern und Frauen. Und prägt den Sport wie keine Familie je zuvor.

Vater Bozidar ist Besitzer eines Möbelgeschäfts – und Sprungrichter. Zunächst ermöglichte er seinem Sohn Peter eine Skisprung-Karriere. Und es sollte keine schlechte werden. Der heute 33-Jährige gewann vor zehn Jahren die Vierschanzentournee, darf sich Gesamtweltcupsieger nennen und triumphierte bei 24 Weltcupspringen. Und er ist einer der Vorgänger seines Bruders als Skiflug-Weltmeister. Cene (29) war nicht ganz so erfolgreich, holte aber 2022 zumindest olympisches Silber im Team, dem auch Bruder Peter angehörte.

Aktuell halten Domen (26) und Nika (20) die Fahnen der Familie hoch. Beide sind auf bestem Wege, den Gesamtweltcup zu gewinnen. Bleibt noch Ema, das Küken der Familie. Die 16-Jährige ist die einzige, die sich gegen eine Karriere als Skispringerin entschieden hat. Ihre große Liebe ist das Ballett. Sicher gut für die Nerven von Mama Julijana, einer Bibliothekarin.