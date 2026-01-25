Skiflug-WM: Österreich holt Silber im Teambewerb

Österreich hat bei der Skiflug-WM in Oberstdorf Silber gewonnen, muss weiter auf den ersten Team-Weltmeistertitel seit 2012 warten. Stephan Embacher, Stefan Kraft, Manuel Fettner und Jan Hörl lieferten sich ein packendes Duell mit dem japanischen Quartett, am Ende fehlten 9,6 Punkte. Bronze ging an Norwegen.

Embacher hatte das ÖSV-Team gut auf Kurs gebracht, Kraft lieferte ebenfalls ab. Der Salzburger ist mit 278 Flügen über die 200-Meter-Marke jetzt der Springer, der den 200er am häufigsten überflogen hat. Routinier Fettner verlor etwas an Boden, Schlussspringer Hörl musste schließlich Nikaido den Vortritt lassen.