Die Speed-Rennen in Lake Louise sind gesichert

Den ersten Speedrennen in diesem Winter steht nichts mehr im Wege. Nach der offiziellen Schneekontrolle gab die FIS grünes Licht für die Weltcup-Bewerbe in Lake Louise. Im kanadischen Ski-Resort starten traditionell die Herren (30.November, 1. Dezember) mit je einer Abfahrt und einem Super-G in die Saison. Eine Woche später sind dann dort auch die Damen im Einsatz.

Die Speedspezialisten befinden sich bereits seit Tagen in Nordamerika, um sich auf ihre ersten Rennen einzustimmen. Die ÖSV-Herren holen sich zum Beispiel in Copper Mountain ( Colorado) den Feinschliff für ihren Saisonauftakt.