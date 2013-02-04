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FIS-Präsident Gian Franco Kasper hat am Montagabend um 19.36 Uhr in Schladming die 42. Alpine Ski-WM für eröffnet erklärt.

© APA/OLIVIER HOSLET

Spektakel
02/04/2013

Die Ski-WM ist eröffnet

Die schönsten Bilder der Eröffnungszeremonie mit zahlreichen Show-Acts - und Arnie.

© Bild: APA/OLIVIER HOSLET

AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

© Bild: APA/HARALD SCHNEIDER

AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

© Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

© Bild: Reuters/DOMINIC EBENBICHLER

Performers in traditional Alpine costumes dance du

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AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

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AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

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Spectators are illuminated with the colours of the

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VORBERICHTERSTATTUNG ALPINE SKI-WM SCHLADMING 2013

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Austrian singer Andreas Gabalier performs during t

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Austrian and U.S. actor Arnold Schwarzenegger perf

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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VORBERICHTERSTATTUNG ALPINE SKI-WM SCHLADMING 2013

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER.

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER

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AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

© Bild: Deleted - 1812299

Fireworks are seen during the opening ceremony at …

© Bild: APA/Karl-Josef Hildenbrand

AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS

| Stand: 02/04/2013, 18:18