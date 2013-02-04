Die Ski-WM ist eröffnet
Die schönsten Bilder der Eröffnungszeremonie mit zahlreichen Show-Acts - und Arnie.
AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS
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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER
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Performers in traditional Alpine costumes dance du
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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER
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Spectators are illuminated with the colours of the
VORBERICHTERSTATTUNG ALPINE SKI-WM SCHLADMING 2013
Austrian singer Andreas Gabalier performs during t
Austrian and U.S. actor Arnold Schwarzenegger perf
ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER
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VORBERICHTERSTATTUNG ALPINE SKI-WM SCHLADMING 2013
ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER
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ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER
ALPINE SKI-WM IN SCHLADMING: ERÖFFNUNGSFEIER.
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AUSTRIA ALPINE SKIING WORLD CHAMPIONSHIPS
Fireworks are seen during the opening ceremony at …
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