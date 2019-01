Die großen Fußstapfen der spielenden Eishockey-Legenden

Er war erst 16 Jahre alt, schmächtig und schüchtern, die Kollegen in der KAC-Kabine waren damals zur Jahrtausendwende große Stars in der Liga: Stefan Nilsson, Johan Strömwall, David Emma. Oder auch Gerald Ressmann, der früh das Talent des Teenagers erkannte und Partei für ihn ergriff, wenn er zu wenig zum Einsatz kam. Die damaligen Stars sind längst in der Eishockey-Pension – nur Thomas Koch spielt noch immer.

Und das erfolgreich.

Heute ist Österreichs Rekord-Punktesammler der Älteste in seiner Mannschaft und in der Erste Bank Arena bei den Vienna Capitals zu sehen (17.30, www.servushockey night.com). Seit dem 12:0-Sieg in Zagreb hält der 35-jährige Klagenfurter bei 900 Scorerpunkten in Österreichs höchster Spielklasse. Und nach 980 Spielen steht demnächst der nächste Meilenstein an. Mit einem Punkteschnitt von 0,92 pro Spiel prägte er Österreichs Eishockey wie kein anderer über einen so langen Zeitraum.