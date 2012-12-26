Die 32 Weltmeister aus Stams
SKI WM AARE: PK SKI-LEGENDEN
EBERHARTER
ORTLIEB
SKI ALPIN: SLALOM DER HERREN IN KITZBÜHEL/ MATT (A
ALPINE SKI-WM IN GARMISCH-PARTENKIRCHEN: SUPERKOMB
Swiss skier Daniel Albrecht leaves the mountain af
GERMANY HOSP SLALOM
Weltmeisterschaft Ski Alpin: Slalom der Frauen
ÖSV-TRAININGSKURS MIT BOXTRAINING: MANFRED PRANGE
SKI WELTCUP FINALE - ABFAHRT DAMEN: GÖRGL (AUT)
VIERSCHANZEN-TOURNEE INNSBRUCK: POINTNER/KOGLER
WELTCUP NORDISCHE KOMBINATION/FELDER
GOLDBERGER KUTTIN
VIERSCHANZEN-TOURNEE/INNSBRUCK/VETTORI-SCHROECKSNA
VIERSCHANZEN-TOURNEE BISCHOFSHOFEN: TRAINING HOELL
Wolfgang Loitzl
Austria's Widhoelzl celebrates his second place at
GERMANY SKI JUMPING FOUR HILLS
Switzerland Ski Jumping
SKIFLUG-WM 2012 - SIEGEREHRUNG: KOCH (AUT)
SKISPRUNG WELTCUP DER DAMEN IN HINZENBACH: IRASCHK
IBU BIATHLON WELTCUP HOCHFILZEN: STAFFELWETTKAMPF
SNOWBOARD-TEAM-AUSTRIA SAISONVORSCHAU: SCHAIRER
Ehrung für Markus Gandler
Watabe of Japan skis during the Individual Gunders
Pittin of Italy celebrates as he wins the 10km ind
NORDISCHE KOMBINATION RAMSAU: LANGLAUF / BIELER
ÖSV-EINKLEIDUNG: DENIFL/INNAUER
NORDISCHE KOMBINATION RAMSAU: STECHER (AUT)
NORDISCHE SKI-WM IN OSLO: NORDISCHE KOMBINATION TE
NORDISCHE SKI-WM IN OSLO:NORDISCHE KOMBINATION BEW
Austria's Gruber celebrates after winning the Nord