Diagnose Krebs beim Dopingtest - ein Eishockey-Star im Glück

Shea Theodore hatte Glück im Unglück. Die Tatsache, dass es bei der Eishockey-WM in der Slowakei strenge Dopingtests gibt, könnte dem 24-jährigen Kanadier das Leben gerettet haben.

Nach dem Viertelfinalspiel gegen die Schweiz war der Verteidiger von den Las Vegas Golden Knights zum Doping-Test gebeten worden. Nach dem verlorenen Finale gegen Finnland, in dem Theodore das einzige Tor der Kanadier erzielte (1:3) wurde Theodore in ein Büro mit Vertretern des Weltverbandes geführt. Dort wurde ihm gesagt, dass er einen positiven Dopingtest abgegeben habe. Aber der Grund dafür war noch schlimmer: Hodenkrebs. Durch die Erkrankung wurden Hormone in seinem Körper gefunden, die sonst schwangere Frauen haben.