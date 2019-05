Finnland nach Sieg gegen Kanada Eishockey-Weltmeister

Finnlands No-Name-Team ist zum dritten Mal Eishockey-Weltmeister. Am Sonntagabend rang das Suomi-Kollektiv den 26-fachen Weltmeister Kanada im Finale von Bratislava mit 3:1 (0:1,1:0,2:0) nieder und holte sich damit zum dritten Mal nach 1995 und 2011 den WM-Pokal. Ein besonderer Triumph war es für Coach Jukka Jalonen, der vor dem Turnier in seiner Heimat in der Kritik gestanden war.

Unmut war laut geworden, weil etliche NHL-Stars abgesagt hatten und Jalonen, der Finnland schon 2011 in Bratislava zu Gold geführt hatte, auf weitere prominente Spieler verzichtete. Doch schon mit dem 1:0-Überraschungssieg gegen Topfavorit Russland im Halbfinale am Samstag dürften die Kritiker verstummt sein. Auch da hatte Marko Anttila das Siegtor erzielt.

Am Sonntag machte der Mann von Jokerit Helsinki einen Tag vor seinem 34. Geburtstag einen Doppelpack (34., 43.) und ermöglichte so den ersten Finalsieg gegen Kanada nach zuvor drei fehlgeschlagenen Versuchen 1994, 2007 und 2016. Die Entscheidung besorgte Harri Pesonen (56.).