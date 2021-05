In den Sommermonaten übersiedelt Therese Johaug gerne auf die Tartanbahn. Und auch dort stellt die norwegische Ausnahmekönnerin bei Wettkämpfen regelmäßig ihre Ausdauer und Schnelligkeit unter Beweis. Ja, sie durfte sich über 10.000 Meter sogar Hoffnungen auf eine Teilnahme an den Sommerspielen in Tokio machen.

Am Wochenende wurde die Langläuferin bei einem Meeting in Oslo mit einer Zeit von 31:32,88 Minuten gestoppt. Damit verpasste Johaug die Olympia-Norm lediglich um sieben Sekunden, in der Europarangliste reicht es für den sechsten Platz. „Das war in erster Linie ein unglaublicher Spaß“, meinte die Norwegerin danach in einem TV-Interview. Eine Teilnahme in Japan wäre für sie ohnehin nie in Frage gestanden.