Der Kalender für die neue Ski-Saison: Neue Bewerbe und Comebacks

Nun sind sie also da, die neuen Weltcupkalender der Alpinen. Nach langen Diskussionen wurde darauf verzichtet, die angedachten neuen Kombinationen aus Abfahrt und Super-G sowie Riesenslalom und Slalom schon in diesem Winter auszutragen. Dafür gibt es weitere Rennen unter Flutlicht. Und: Einige Klassiker tauchen im Programm für den kommenden WM-Winter gar nicht auf, darunter die Frauen-Speedrennen in Val d’Isère (was der Club des Sports höchst unwillig zur Kenntnis nahm) und Garmisch-Partenkirchen. Die Bayern hatten zudem beim FIS-Kongress in Mailand auch nicht den erhofften Zuschlag für die WM 2027 erhalten, der Bewerb wurde an Crans-Montana in der Schweiz vergeben.

Ebenfalls entfallen wird Maribor. Angesichts der immer wiederkehrenden Schneeprobleme der tiefgelegenen slowenischen Stadt eine vernünftige Entscheidung, nun sind die Bewerbe um die Golden Fox Trophy direkt an Kranjska Gora vergeben worden, das in den vergangenen Jahren immer wieder als Ersatzausrichter eingesprungen ist. Gleich doppelt kommt Zagreb zum Zug – mit zwei Nachtslaloms. Und das norwegische Kvitfjell kehrt nach 20 Jahren Pause zurück.

Neu für beide Geschlechter ist die erste grenzübergreifende Abfahrt auf Schweizer und italienischem Schnee: Am 29. und 30. Oktober sind die Männer in Zermatt und Cervinia an der Reihe, eine Woche später folgen die Frauen.