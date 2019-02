Der Medaillenlieferant: Gruber will Serie fortsetzen

Wer ihm dieser Tage in Seefeld die Hand zum Gruß reichen will, der kriegt maximal seine geballte Faust zu spüren. Bei Gesprächen geht der Salzburger augenscheinlich auf Distanz und hält zu seinem Gegenüber lieber einen Respektabstand ein. Dass er mit einer großen Flasche Desinfektionsmittel zur WM angereist ist, hätte er erst gar nicht erzählen müssen. Denn man sieht Bernhard Gruber die Angst förmlich an, beim Höhepunkt der Saison krank zu werden.

„Es tut mir ja auch wahnsinnig leid“, erklärt der 36-Jährige und bittet um Nachsicht für sein Verhalten, „nach der WM schüttle ich dann wieder jedem die Hand. Ich habe das leider schon zu oft erlebt, dass ich krank geworden bin. Deshalb will ich einfach kein Risiko eingehen.“