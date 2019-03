Skisprung-Bilanz: Strahlemann Kobayashi, Lichtblick Kraft

Mit einem Skifliegen in Planica wurde am Sonntag die Saison der Skispringer abgeschlossen. Zeit, um die Flugschreiber der Athleten auszuwerten und Bilanz zu ziehen. Wer waren die Skispringer, über die in diesem Winter gesprochen wurde?

Ryoyu Kobayashi

Zu Beginn der Saison war der Vorname des Senkrechtstarters aus Japan den Experten noch nicht leicht über die Lippen gegangen, mittlerweile ist Ryoyu an den Schanzentischen ein geflügeltes Wort. Der 22-Jährige schwebte in diesem Winter in anderen Sphären – 13 Saisonsiege, die kleine Kristallkugel für den Skiflug-Weltcup und sein Coup bei der Vierschanzentournee mit Erfolgen bei allen Bewerben sprechen eine eindeutige Sprache.

Stefan Kraft

Als der Weltrekordhalter im Skifliegen im letzten Herbst bei den Staatsmeisterschaften in Hinzenbach nur auf Rang 23 gelandet war, war ihm zum Heulen zumute. Er habe in der Vorbereitung auf diese Saison die „schwierigste Phase meiner Karriere“ durchgemacht, gestand Stefan Kraft, der im WM-Winter dann nur noch Freudentränen vergießen sollte. Mit vier Saisonsiegen und drei WM-Medaillen in Seefeld sorgte der Salzburger einmal mehr für die Ausrufezeichen. Wirklich beeindruckend ist vor allem die Konstanz des 25-Jährigen: Die letzten fünf Saisonen schloss Stefan Kraft den Gesamtweltcup immer in den Top sechs ab. Diesmal landete der Champion von 2016/’17 in der Endabrechnung hinter Kobayashi auf dem zweiten Platz.