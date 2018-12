Das ÖSV-Skisprungteam hat Tournee-Startplätze zu vergeben

Wenn man irgendetwas Positives am aktuellen Tief der österreichischen Skispringer finden will, dann ist es noch am ehesten die vergleichsweise unkomplizierte Vergabe der Startplätze. In der Vergangenheit hatte ein Trainer vor Großevents und der Vierschanzentournee oft die personelle Qual der Wahl und musste bisweilen sogar Athleten mit Top-Ten-Potenzial aus der Mannschaft streichen.

Mittlerweile hat sich das Gedränge am ÖSV-Ticketschalter aber deutlich gelegt und die Frage lautet nicht mehr, welcher Skispringer bei der Tournee zusehen muss. Sondern: Welcher Österreicher ist überhaupt in der Lage und in der Verfassung, dort eine halbwegs gute Figur abzugeben?