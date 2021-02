Damen-Abfahrt: Gut-Behrami siegt erneut, Siebenhofer Vierte

Damen-Abfahrt. Um zu verstehen, was dieser „Flow“ ist, von dem Sportler in Hochform reden, liefert der Blick auf die Ergebnisse einer 29-jährigen Schweizerin eine Erklärung. Lara Gut-Behrami war in den letzten sechs Weltcup-Rennen nie schlechter als Zweite, von der WM in Cortina d’Ampezzo kehrte sie mit Gold in Super-G und Riesenslalom sowie Abfahrtsbronze zurück.

Am Samstag wiederholte sie in der zweiten Abfahrt im italienischen Val di Fassa den Sieg vom Freitag, die Gattin des Schweizer Team-Fußballers Valon Behrami feierte ihren 32. Weltcuperfolg und baute ihren Vorsprung im Gesamtweltcup auf nun schon 107 Punkte vor der Slowakin Petra Vlhova aus. „Es ist aber alles nicht so leicht, wie es scheint: Was ich am Freitag nicht so gut erwischt habe, ist mir heute gelungen, dafür war ich in der Gleitpassage langsamer.“

Bei wechselnder Bewölkung und nicht immer einfachen Sichtbedingungen verwies Gut-Behrami Landsfrau und Weltmeisterin Corinne Suter um 32 Hundertstelsekunden auf Platz zwei, Dritte wurde die Deutsche Kira Weidle (+0,68).