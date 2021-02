Stefan Brennsteiner schafft erstmals den Sprung aufs Podest

Stefan Brennsteiner hat erstmals in seiner Weltcup-Karriere den Sprung aufs Siegerpodest geschafft. Der Salzburger wurde beim Riesentorlauf in Bansko starker Dritter und beendete damit die Podestplatz-Sperre der österreichischen Riesentorläufer. Den Sieg sicherte sich der Kroate Filip Zubcic, Zweiter wurde der Halbzeit-Führende Mathieu Faivre aus Frankreich.

Letzter Österreicher auf enem Riesenslalom-Podest, der nicht Marcel Hirscher hieß, war Manuel Feller, der 2018 Zweiter in Garmisch-Partenkirchen wurde. Feller landete am Samstag auf dem sechsten Platz (+1,63). Letzter RTL-Sieger in Rot-Weiß-Rot war vor mittlerweile zehn Jahre Philipp Schörghofer in Hinterstoder. Die besten Saisonergebnisse bisher waren achte Plätze durch Brennsteiner in Alta Badia und Roland Leitinger in Adelboden.

Marco Schwarz, bei der WM noch Bronzemedaillengewinner im Riesenslalom, wurde Zehnter (+2,09).