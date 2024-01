Speed-Frauen im Hoch: Erneut zwei Podestplätze in Zauchensee

Nur die Schweizerin Lara Gut-Behrami war bei der zweiten Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee zu stark. Aber am Ende fehlten Cornelia Hütter am Sonntag nur 25 Hundertstel auf den Sieg. Für die Schweizerin war es ein überaus emotionaler Sieg. "Ich hab von oben bis unten das Gaspedal gedrückt. Es ist schön, 13 Jahre nach meinem Sieg hier wieder zu gewinnen."

