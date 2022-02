Blech geschossen: Biathletin Lisa Hauser verpasst Bronze knapp

Alles möglich

Nun in Zhangjiakou hievte sie sich bei fairen Windbedingungen und wärmeren Temperaturen als zuletzt in eine Topposition für die Verfolgung. "Mein Ziel war eine gute Ausgangslage für den Sonntag zu schaffen und das ist somit gelungen. In der Verfolgung ist alles möglich." Die 10 km nimmt sie mit 47,3 Sekunden Rückstand auf die nun dreifache Peking-Medaillengewinnerin Röiseland (2x Gold, Bronze) in Angriff, auf Öberg fehlen ihr nur 16,4 Sekunden.

Das zuletzt in der Kritik stehende Material sei bei ihr "kein Thema" gewesen, so Hauser. "Ich hatte im Einzel auch schon gute Ski." Die Chance, mit anderen schnellen Läuferinnen einen Tempo-Zug zu bilden, bot sich ihr nicht. "Vor mir war glaube ich eine Rumänin, hinter mir war eine Grönländerin. Um mich herum war also wenig Vergleich, es war ein heißer Fight mit mir selber." Am Sonntag sei wieder Kampf an der Strecke angesagt. "Frau gegen Frau - das taugt mir persönlich eh."