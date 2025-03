Bilanz nach 8 Medaillen: Die Tops und Flops der Nordischen WM in Trondheim

Acht Medaillen sammelten Österreichs Nordische Sportler bei der WM in Trondheim - und damit um eine mehr als die ÖSV-Alpinen bei der Heim-WM in Saalbach-Hinterglemm. Allerdings blieb den Österreichern in Norwegen eine Goldmedaille verwehrt.

Was bleibt von der WM in Erinnerung, wer fiel positiv auf, wer enttäuschte? Der KURIER zieht Bilanz und präsentiert die Tops und Flops.