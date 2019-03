Biathlon: Hauser Elfte bei Sieg von Kuzmina in Oslo

Anastasiya Kuzmina hat beim Biathlon-Saisonfinale in Oslo erneut ihre späte Hochform unter Beweis gestellt. Die slowakische Olympiasiegerin setzte sich nach ihrem Sprint-Sieg am Vortag auch am Samstag in der Verfolgung durch. Sie traf alle 20 Scheiben und distanzierte die Zweite Denise Herrmann aus Deutschland dank schnellster Laufleistung um 1:42,8 Minuten. Dritte wurde die Schwedin Hanna Öberg.

Die Entscheidung im Gesamtweltcup wurde erneut vertagt. Der führenden Dorothea Wierer reicht im Massenstart-Bewerb am Sonntag ein sechster Platz, um diesen aus eigener Kraft zu gewinnen. Ihre schärfste Konkurrentin und italienische Teamkollegin Lisa Vittozzi liegt 23 Punkte zurück. Als Tages-Zwölfte holte sich Wierer immerhin bereits die kleine Kugel für den Verfolgungsweltcup, Vittozzi hatte sich für Samstag nicht qualifiziert.