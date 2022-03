Biathlon-Ass Lisa Hauser verpasst den Sieg am Holmenkollen knapp

Die Talsohle ist durchtaucht, im Finale der Weltcup-Saison ist Lisa Hauser wieder in der Erfolgsspur: Im Sprint am Holmenkollen musste sich die Kitzbüheler Skijägerin nur Tiril Eckhoff um sieben Sekunden geschlagen geben. Am Schießstand blieb die 28-Jährige im Gegensatz zur norwegischen Siegerin makellos, und auch die drittplatzierte Gesamtweltcupsiegerin Marte Olsbu Røiseland (+9,4) musste einmal in die Strafrunde.

Im Gesamtweltcup machte Lisa Hauser zwei Plätze gut, sie liegt vor der Verfolgung am Samstag mit 631 Punkten auf dem dritten Rang hinter Røiseland (855) und der Schwedin Elvira Öberg (749).