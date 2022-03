Biathletin Lisa Hauser verpatzte mit letztem Schuss Siegchance

Lisa Hauser hat am Sonntag mit einem Fehler beim 20. Schuss ihre Chance auf den Weltcup-Sieg beim Biathlon-Saisonfinale in Oslo vergeben. Die 28-j├Ąhrige Tirolerin lag im abschlie├čenden Massenstart-Rennen ├╝ber 12,5 km auf dem Holmenkollen bis zum letzten Schie├čen in F├╝hrung, am Ende schaute f├╝r Hauser allerdings nur der achte Platz mit 15,4 Sekunden R├╝ckstand auf Siegerin Justine Braisaz-Bouchet (FRA) heraus. Diese kam nach zwei Fehlsch├╝ssen in 35:20,8 Minuten ins Ziel.

Hauser durfte sich aber ├╝ber den dritten Gesamtrang im Weltcup freuen. Die Massenstart-Weltmeisterin des Vorjahres hatte ├╝ber eine ganze Saison noch nie so gut bilanziert wie nach dieser Olympiasaison. Dunja Zdouc landete als zweite ├ľsterreicherin auf Platz 18.