Der norwegische Biathlet Johan-Olav Botn hat erstmals über den Tod seines Teamkollegen Sivert Guttorm Bakken gesprochen. Der 26-Jährige hatte seinen Freund am 23. Dezember tot in dessen Hotelzimmer in Lavazè gefunden. "Sivert und ich wollten um 9.00 Uhr Skifahren. Ich wollte kurz bei ihm vorbeigehen, um den Autoschlüssel zu holen und ein paar Ski und Stöcke aus dem Auto zu nehmen. Da fand ich ihn leblos in seinem Zimmer", sagte Botn im Interview des norwegischen Senders TV2.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA / KIMMO BRANDT Sivert Guttorm Bakken nach dem Bewerb in Kontiolahti, Finnland

Es sei "ein absoluter Schockzustand und pure Panik" gewesen, als er erkannte, dass sein langjähriger Weggefährte nicht mehr lebt. "Ich sah, dass er völlig leblos und kreidebleich im Gesicht war. Ich verstand sofort, dass er tot war. Es war ein Schockzustand, in dem man nichts fühlt, sondern nur versucht zu helfen", berichtete der Gesamtweltcupführende weiter. Der 27-jährige Bakken hatte sich mit anderen Teamkollegen zum Training in Italien aufgehalten. Bei seinem Auffinden trug er eine Höhentrainingsmaske. Die Todesursache ist weiter unklar, die Ergebnisse der Autopsie könnten erst im März vorliegen.

"Fühlt sich fast verantwortlich" Das Weihnachtsfest sei sehr schwer gewesen und "man ist durch viele Emotionen gegangen. Es geht immer noch auf und ab, aber mit jedem Tag wird es besser", sagte der dreifache Saisonsieger Botn. Mit Bakkens Eltern hatte er Kontakt und will sich in den nächsten Wochen mit ihnen treffen: "Man fühlt sich fast verantwortlich, wenn man der Erste ist, der ihn sieht." Botn hat die Hilfe eines Psychologen in Anspruch genommen. "Ich habe Bilder im Kopf, mit denen ich, wie ich erkannt habe, den Rest meines Lebens leben muss", sagte er. Botn forderte, auf Spekulationen bis zum Abschluss der Ermittlungen zu verzichten. Zudem betonte er, dass Bakken, mit dem er schon im Nachwuchs zusammen war, "nichts Illegales" getan habe. "Höhenkammern und -zelte sind seit vielen Jahren gestattet und werden von vielen Sportlern genutzt. Wir halten uns an alle Regeln der Anti-Doping-Agenturen und des norwegischen Rechts", sagte Botn. Er selbst habe nie eine Maske oder ein Höhenzelt benutzt.