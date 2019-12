"Beim Videoschauen ist mir schon mulmig geworden"

Dass sich Kittinger in den acht Minuten auf dem Eis liegend nicht bewegte, sorgte in der mit 5.000 Fans gut gefüllten Wiener Arena für Schrecken. „Ich war nicht bewusstlos. Aber ich habe einfach nur große Schmerzen gehabt. Vom Nacken bis runter ins Steißbein. Auch meine Hand schmerzte. So wie ich in die Bande reingeflogen bin, hat es für mich einfach keinen Sinn ergeben mich zu bewegen. Weil gerade mit den Wirbeln, mit dem Nacken sollte man sich ja nicht spielen. Deswegen gab es für mich auch keine Möglichkeit – ohne meine Stabilisation aufzugeben – mich wegzubewegen.“