Auf Hirschers Spuren: Bode Miller mit einer eigenen Ski-Marke

Daf├╝r hat sich Marcel Hirscher prominente Helfer an Bord geholt. Der Salzburger hat einerseits Red Bull an seiner Seite, dazu wechselte der langj├Ąhrige ├ľSV-Sportdirektor Toni Giger vom Skiverband in Hirschers Team, auch einige erfahrene ├ľSV-Servicemitarbeiter arbeiten seit einigen Monaten f├╝r Van Deer.

Der prominenteste Partner ist aber Henrik Kristoffersen. Der Norweger macht ab der kommenden Saison auf Hirschers Van Deer-Brettl'n Jagd auf Weltcupsiege.