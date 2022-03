Auch am zweiten Paralympics-Tag regnet es für Österreich Medaillen

Das österreichische Team darf auch am zweiten Wettkampftag bei den Paralympischen Winterspielen in Peking über zwei Medaillen jubeln. Markus Salcher, Johannes Aigner mit Guide Matteo Fleischmann sorgen im Super-G für einen Super-Sonntag, gewinnen auf der anspruchsvollen „Rock“-Piste Silber und Bronze. Snowboarder René Eckhart qualifiziert sich im Boardercross für das Finale am Montag.

Markus Salcher hat’s schon wieder getan. Nach Doppel-Gold in Sotschi und Doppel-Bronze in Pyeongchang raste der Kärntner abermals zum Speed-Doppelpack – diesmal in Silber. Nach Platz zwei in der Abfahrt ist auch im Super-G nur ein Rennläufer schneller als der 30-Jährige. Gold geht überraschend an den Chinesen Jingyi Liang, der mit Startnummer 1 auf dem von seinem Trainer gesetzten Kurs auf Rang eins fährt.